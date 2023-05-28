Иран жестко поставил Зеленского на место после его слов о России

Политическое шоу украинского лидера Владимира Зеленского направлено против иранского народа, сообщает агентство ISNA.

Его цель – добиться от западных стран поставок оружия, заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Исламской республики Насер Канани. По его словам, повторение ложных претензий Зеленского против Ирана гармонирует с пропагандистской и медийной войной антииранской оси против правительства и народа Ирана. Это необходимо для привлечения как можно большего количества оружия и финансовой помощи от Запада.

Дипломат также указал, что целью заявления президента Украины является организация политического шоу и отвлечение внимания общества бесполезными претензиями в адрес Тегерана.

Канани добавил, что Исламская Республика Иран всегда заявляла, что она против боевых действий на Украине и их продолжения, подчеркивая необходимость найти политическое решение, чтобы покончить с этим как можно скорее.

Ранее украинский лидер призвал иранцев перестать поддерживать Москву. Он пригрозил тем, что это приведет к еще большей изоляции Исламской республики. А глава ГУР Украины Кирилл Буданов обрушился с угрозами в адрес Ирана. По его словам, Киев мог бы провести боевую операцию в Иране для уничтожения завода по производству беспилотных летательных аппаратов.