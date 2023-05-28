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The Times разоблачила деятельность ВСУ по подготовке диверсий в России

На Украине главное управление разведки Министерства обороны под управлением генерал-майора Кирилла Буданова может быть виновно в последних диверсиях в России, сообщает The Times со ссылкой на политолога Марка Галеотти.

The Times разоблачила деятельность ВСУ по подготовке диверсий в России
© РИА Новости

По его словам, украинская военная разведка стоит за последними атаками в России. Речь идет о взрывах призывных пунктов и диверсиях на железнодорожной инфраструктуре. Утверждается, что хакеры обыскивают банковские счета пенсионеров из РФ, которых затем шантажом заставляют взрывать призывные пункты. Российских подростков нанимают через соцсети, чтобы они за вознаграждение поджигали железнодорожные распределительные коробки. Несовершеннолетние при этом уверяют, что не знают, кто им платит.

Галеотти отметил, что некоторые из атак со стороны Киева были совершены людьми, которые не подозревали, что выполняют миссию. При этом растущие амбиции украинской военной разведки начинают тревожить ряд западных стран. Согласно отчетам разведки США, представителям Центрального разведывательного управления приходилось пытаться сдерживать Буданова от ряда атак.

Ранее Буданов заявил, что украинские власти «убивали и будут убивать русских в любой точке мира».

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