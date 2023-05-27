Австрия выделит €2 млн на разминирование Украины

МИД Австрии сообщил о намерении выделить €2 млн на финансирование разминирования Украины
Вена планирует выделить €2 млн на оборудование, которое предназначено для разминирования на Украине, сообщает ТАСС, ссылаясь на австрийское Министерство иностранных дел.
«Для облегчения тяжелой гуманитарной ситуации на Украине федеральное правительство Австрии выделит €2 млн», — сообщает министерство, отмечая, что эти средства пойдут на приобретение оборудования для разминирования.
В ведомстве уточнили, что средства передадут в гуманитарную некоммерческую организацию, которая специализируется на разминировании.
По словам канцлера республики Карла Нехаммера, Австрия не собирается направлять на Украину специалистов по разминированию, пока идут боевые действия. По данным МИД, площадь заминированной территории составляет более 250 тыс. кв. км.
Ранее глава Министерства обороны Австрии Клаудиа Таннер заявила, что Вена не поставляет вооружения Киеву и не принимает участия в обучении украинских военных.