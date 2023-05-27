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На границе Польши с Украиной и Белоруссией скопилась очередь грузовиков

Очереди из тысяч грузовиков образовались на границе Польши с Украиной и Белоруссией. Такую информацию в субботу привёл представитель налоговой палаты Люблина Михал Дерусь, передаёт «Прайм».

На границе Польши с Украиной и Белоруссией скопилась очередь грузовиков
© РИА Новости

По его словам, на выезде из Польши на Украину (Дорохуск) стоит около тысячи грузовых автомобилей. Это 45 часов ожидания.

На пограничном пункте в Хребенном стоят 400 грузовиков, очередь составляет 25 часов.

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На погранпереходе Корощин на границе с Белоруссией из Польши не могут выехать около 900 грузовиков. Водителям надо ждать в очереди до 30 часов.

При этом на украинской и белорусской стороне либо вовсе нет заторов, либо наблюдаются относительно незначительные скопления машин.

Ранее Польша прекратила блокаду единственного погранпункта для грузовиков на польско-белорусской границе.

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