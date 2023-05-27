На границе Польши с Украиной и Белоруссией скопилась очередь грузовиков

Очереди из тысяч грузовиков образовались на границе Польши с Украиной и Белоруссией. Такую информацию в субботу привёл представитель налоговой палаты Люблина Михал Дерусь, передаёт «Прайм».

По его словам, на выезде из Польши на Украину (Дорохуск) стоит около тысячи грузовых автомобилей. Это 45 часов ожидания.

На пограничном пункте в Хребенном стоят 400 грузовиков, очередь составляет 25 часов.

На погранпереходе Корощин на границе с Белоруссией из Польши не могут выехать около 900 грузовиков. Водителям надо ждать в очереди до 30 часов.

При этом на украинской и белорусской стороне либо вовсе нет заторов, либо наблюдаются относительно незначительные скопления машин.