Санду рассказала о нежелании молдаван присоединяться к Румынии

Санду: Молдавия сосредоточится на евроинтеграции
Глава Молдавии Майя Санду заявила, что большинство граждан республики не поддержало инициативу по объединению страны с Румынией. Она уточнила, что треть населения страны в настоящее время имеет двойное гражданство, пишет ТАСС.
Санду подчеркнула, что в стране есть люди, которые поддерживают и даже продвигают идею объединения с Румынией, но их усилий недостаточно для объединения двух государств.
Глава республики отметила, что на фоне провала идеи о создании объединенного государства, руководство страны сосредоточилось на вопросе интеграции с ЕС.
Проведенные в Молдавии в 2023 году опросы общественного мнения показали, что две трети граждан республики выступает против объединения с Румынией. Вместе с тем, значительная часть населения выступает за сохранение политических и экономических связей с Россией.