Санду рассказала о нежелании молдаван присоединяться к Румынии

Глава Молдавии Майя Санду заявила, что большинство граждан республики не поддержало инициативу по объединению страны с Румынией. Она уточнила, что треть населения страны в настоящее время имеет двойное гражданство, пишет ТАСС.

Санду подчеркнула, что в стране есть люди, которые поддерживают и даже продвигают идею объединения с Румынией, но их усилий недостаточно для объединения двух государств.

Глава республики отметила, что на фоне провала идеи о создании объединенного государства, руководство страны сосредоточилось на вопросе интеграции с ЕС.