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Санду: Молдавия сосредоточится на евроинтеграции

Глава Молдавии Майя Санду заявила, что большинство граждан республики не поддержало инициативу по объединению страны с Румынией. Она уточнила, что треть населения страны в настоящее время имеет двойное гражданство, пишет ТАСС.

Санду рассказала о нежелании молдаван присоединяться к Румынии
© globallookpress.com

Санду подчеркнула, что в стране есть люди, которые поддерживают и даже продвигают идею объединения с Румынией, но их усилий недостаточно для объединения двух государств.

Санду призвала этнические группы Молдавии объединиться для вступления в ЕС

Глава республики отметила, что на фоне провала идеи о создании объединенного государства, руководство страны сосредоточилось на вопросе интеграции с ЕС.

Проведенные в Молдавии в 2023 году опросы общественного мнения показали, что две трети граждан республики выступает против объединения с Румынией. Вместе с тем, значительная часть населения выступает за сохранение политических и экономических связей с Россией.

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