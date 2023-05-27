Киев сообщил об упрощении правил посещения территории ЧАЭС для туристов

Туристический доступ к Чернобыльской АЭС упростят, а в зоне отчуждения создадут «радиационно-экологический заповедник». Таковы планы Киева, опубликовавшего новый масштабный проект, сообщает РИА Новости.

Правительство утвердило законопроект о развитии территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению после чернобыльской аварии. Документ должен превратить «зону отчуждения в зону возрождения».

В проекте говорится, что территория АЭС должна стать современной научной площадкой для исследований. Туристы смогут посещать её по упрощенной схеме.

Также будут сформулированы «прозрачные правила хозяйственной деятельности в зоне отчуждения».

В Киеве полагают, что смогут превратить зону АЭС в «радиационно-экологический биосферный заповедник».