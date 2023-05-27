Киев сообщил об упрощении правил посещения территории ЧАЭС для туристов
Туристический доступ к Чернобыльской АЭС упростят, а в зоне отчуждения создадут «радиационно-экологический заповедник». Таковы планы Киева, опубликовавшего новый масштабный проект, сообщает РИА Новости.
Правительство утвердило законопроект о развитии территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению после чернобыльской аварии. Документ должен превратить «зону отчуждения в зону возрождения».
В проекте говорится, что территория АЭС должна стать современной научной площадкой для исследований. Туристы смогут посещать её по упрощенной схеме.
Также будут сформулированы «прозрачные правила хозяйственной деятельности в зоне отчуждения».
В Киеве полагают, что смогут превратить зону АЭС в «радиационно-экологический биосферный заповедник».
Туристы-сталкеры посещают сейчас зону отчуждения, несмотря на то, что в пультовой Чернобыльской АЭС уровень радиации до сих пор в 37 раз выше нормы.