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Киев сообщил об упрощении правил посещения территории ЧАЭС для туристов

Туристический доступ к Чернобыльской АЭС упростят, а в зоне отчуждения создадут «радиационно-экологический заповедник». Таковы планы Киева, опубликовавшего новый масштабный проект, сообщает РИА Новости.

Киев сообщил об упрощении правил посещения территории ЧАЭС для туристов
© РИА Новости

Правительство утвердило законопроект о развитии территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению после чернобыльской аварии. Документ должен превратить «зону отчуждения в зону возрождения».

В проекте говорится, что территория АЭС должна стать современной научной площадкой для исследований. Туристы смогут посещать её по упрощенной схеме.

Также будут сформулированы «прозрачные правила хозяйственной деятельности в зоне отчуждения».

В Киеве полагают, что смогут превратить зону АЭС в «радиационно-экологический биосферный заповедник».

Туристы-сталкеры посещают сейчас зону отчуждения, несмотря на то, что в пультовой Чернобыльской АЭС уровень радиации до сих пор в 37 раз выше нормы.

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