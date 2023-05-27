Вучич назвал преемника после отставки с поста лидера правящей партии Сербии

Вучич подал в отставку с поста лидера правящей партии Сербии и определил преемника
Президент Сербии Александр Вучич принял решение уйти в отставку с поста лидера правящей партии страны, предложив на эту должность министра обороны Милоша Вучевича. Об этом сообщает ТАСС.
Председатель Сербской прогрессивной партии Вучич предложил кандидатуру главы Минобороны республики Вучевича на пост лидера СПП.
«Я знаю, что он с нами с самого начала. Знаю, что он лучше всех знает, что такое партия», — подчеркнул сербский глава государства во время заседания партии.
Также Вучич обратил внимание, что сербский министр обороны очень любит Сербскую прогрессивную партию и готов стать ее руководителем.
До этого Вучич объявил, что съезд правящей партии, запланированный на 26 мая, должен стать крупнейшим в истории Сербии. Для руководства страны и партии ожидаются важные решения. Возможно также решение о проведении новых парламентских выборов, обращал внимание он.
Также сербский глава государства привел армию Сербии в состояние максимальной готовности из-за ситуации в Косово.