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Вучич подал в отставку с поста лидера правящей партии Сербии и определил преемника

Президент Сербии Александр Вучич принял решение уйти в отставку с поста лидера правящей партии страны, предложив на эту должность министра обороны Милоша Вучевича. Об этом сообщает ТАСС.

Вучич назвал преемника после отставки с поста лидера правящей партии Сербии
© Газета.Ru

Председатель Сербской прогрессивной партии Вучич предложил кандидатуру главы Минобороны республики Вучевича на пост лидера СПП.

«Я знаю, что он с нами с самого начала. Знаю, что он лучше всех знает, что такое партия», — подчеркнул сербский глава государства во время заседания партии.

Также Вучич обратил внимание, что сербский министр обороны очень любит Сербскую прогрессивную партию и готов стать ее руководителем.

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До этого Вучич объявил, что съезд правящей партии, запланированный на 26 мая, должен стать крупнейшим в истории Сербии. Для руководства страны и партии ожидаются важные решения. Возможно также решение о проведении новых парламентских выборов, обращал внимание он.

Также сербский глава государства привел армию Сербии в состояние максимальной готовности из-за ситуации в Косово.

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