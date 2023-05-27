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Президент Грузии заявила о нарушении министром обороны протокола на параде

Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе нарушил протокол во время парада в День независимости, поздоровавшись сначала с премьер-министром, а затем с президентом. Об этом в субботу заявила президент страны Саломе Зурабишвили.

Президент Грузии заявила о нарушении министром обороны протокола на параде
© ТАСС

"Нельзя, чтобы 26 мая министр обороны поздоровался сперва с премьером, а потом с президентом, верховным главнокомандующим. Нельзя ни в одной стране, это везде вызывает удивление", - заявила Зурабишвили.

По ее словам, протокол является важной составляющей и защищает государство от внутренних противоречий. Выступая на форуме, посвященном Дню грузинской диаспоры, Зурабишвили также отметила, что уже три года пытается добиться создания в стране единого протокольного ведомства для координации министерств и других госструктур.

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26 мая в Грузии отметили День независимости. На Площади свободы в Тбилиси прошел парад военных различных подразделений, также была демонстрация военной техники. С трибуны выступили Зурабишвили, премьер-министр Ираклий Гарибашвили, спикер парламента Шалва Папуашвили и глава Минобороны Бурчуладзе.

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