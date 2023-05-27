$79.97-0.0285.92+0.04
11 минут назад

Глава ВВС Великобритании заявил об угрозе НАТО от армии России

Lenta.ru

Российская авиация, надводный флот и подводные лодки представляют угрозу для Великобритании и всех стран НАТО. Об этом заявил начальник штаба британских Военно-воздушных сил (ВВС), маршал Майк Вигстон, передает The Telegraph.

Глава ВВС Великобритании заявил об угрозе НАТО от армии России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам офицера, если Москва потерпит поражение в текущем конфликте на Украине, угроза альянсу со стороны российской армии будет сохраняться годами. Он отметил, что ситуация не изменится даже в случае смены власти в стране. Вигстон призвал Лондон и НАТО сосредоточить внимание на этом вопросе.

Появились данные о причастности Запада к атаке корабля ЧФ «Иван Хурс»

Ранее сообщалось, что Япония и НАТО захотели развивать сотрудничество в киберпространстве и космической сфере для противостояния России и Китаю. Соответствующее соглашение может быть подписано в рамках саммита Североатлантического альянса, который пройдет в Литве в июле.

В мире,НАТО,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий