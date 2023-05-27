Глава ВВС Великобритании заявил об угрозе НАТО от армии России

Российская авиация, надводный флот и подводные лодки представляют угрозу для Великобритании и всех стран НАТО. Об этом заявил начальник штаба британских Военно-воздушных сил (ВВС), маршал Майк Вигстон, передает The Telegraph.

По словам офицера, если Москва потерпит поражение в текущем конфликте на Украине, угроза альянсу со стороны российской армии будет сохраняться годами. Он отметил, что ситуация не изменится даже в случае смены власти в стране. Вигстон призвал Лондон и НАТО сосредоточить внимание на этом вопросе.