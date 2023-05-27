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Африка оказалась в ловушке из-за развитых стран

Африканские страны оказались в ловушке из-за финансовой политики стран Запада. С таким заявлением выступил посол Экваториальной Гвинеи в России Лусиано Нкого Ндонг Айекаба, сообщает РИА Новости.

Африка оказалась в ловушке из-за развитых стран
© РИА Новости

По словам дипломата, развитые страны меняют денежно-кредитную политику в собственных интересах. Это негативно отражается на экономическом состоянии Африки.

«Африканские страны оказались в ловушке на нижней ступени глобальной производственной цепочки», - сказал Ндонг Айекаба.

В условиях мирового кризиса Африка испытывает масштабные трудности в экономике, в сфере продовольствия и энергетики.

Основной причиной является «несправедливость международного экономического порядка». Он выстроен так, что продавцы зерна и нефтяные компании в развитых странах получают огромные прибыли от проблем черного континента.

Ранее в МИД РФ заявили, что большинство стран Африки хорошо понимает смысл действий России в украинском конфликте.

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