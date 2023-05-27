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46 минут назад

Германию обвинили в попытках сдержать развитие Польши

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Германия стремится сдержать развитие Польши и уничтожить «старый мир». Об этом заявил основатель правящей в стране партии «Право и справедливость», бывший премьер-министр Ярослав Качиньский, пишет Do Rzeczy.

Германию обвинили в попытках сдержать развитие Польши
Фото: ТАССТАСС

По его словам, развитию Польши в соответствии с интересами граждан страны мешают «различные зарубежные центры», во главе которых стоит ФРГ.

«Мало того, европейский леволиберальный мейнстрим мечтает уничтожить старый мир, включая нашу идентичность и коллективную память, и создать нового человека и новое общество», — заявил политик.

Экс-премьер Польши подчеркнул, что необходимо противостоять этим тенденциям и развивать республику, основываясь на национальных интересах. Однако, по его словам, это «не всем по душе».

В 2022 году власти Польши обратились в Совет Европы (СЕ) с просьбой помочь получить от Германии репарации за Вторую мировую войну. Замглавы польского МИД Аркадиуш Мулярчик обратился к генеральному секретарю и комитету министров СЕ с просьбой создать формулу для сотрудничества между Польшей и ФРГ. Он подчеркнул, что Варшава не видит у Берлина желания вести диалог по этому вопросу.

В мире,Аркадиуш Мулярчик,Ярослав Качиньский,Партия "Право и справедливость",Совет Европы,
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