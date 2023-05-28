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12 минут назад

Лукашенко призвал переживающих за ядерное оружие вступить в союз России и Белоруссии

ТАССиещё 4

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если "кто-то переживает", то ему надо вступить в союз с Россией и Белоруссией и "будет ядерное оружие на всех".

Лукашенко призвал переживающих за ядерное оружие вступить в союз РФ и Белоруссии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Если кто-то переживает - не думаю, что Касым-Жомарт Токаев переживает по этому поводу, но если вдруг - так никто не имеет против, чтобы у Казахстана и других стран были такие же тесные отношения, как у нас с Российской Федерацией. Это очень просто. В союз Белоруссии с Россией надо вступать, и все: будет ядерное оружие на всех", - сказал Лукашенко в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент эфира которой журналист Павел Зарубин выложил в воскресенье в Telegram-канале.

В мире,Ядерное оружие,Павел Зарубин,Александр Лукашенко,Владимир Путин,
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