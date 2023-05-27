Киссинджер назвал следующего возможного обладателя оружия массового уничтожения

Япония в ближайшие несколько лет может создать собственное оружие массового уничтожения. Такое заявление сделал бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер, передает РИА Новости со ссылкой на интервью газете The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что Киссинджер уверен в планах Китая стать доминирующей силой сперва в своем регионе, а затем и во всем мире. Он считает, что Пекин может занять настолько сильную позицию, что Индия и Япония будут вынуждены считаться с этим и принимать меры для собственной защиты.

Именно поэтому Япония, осознавая опасность со стороны КНР, может разработать свое ядерное оружие массового уничтожения. Киссинджер считает, что это может произойти в течение ближайших трех, пяти или семи лет.

Ранее Генри Киссинджер заявил, что Украина не должна вернуть себе Крым, так как это негативно скажется на обстановке в мире. Потеря Севастополя для России будет очень серьезным ударом, целостность российского государства в этом случае окажется под угрозой.