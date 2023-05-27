Киссинджер объяснил, почему Украине не следует возвращать Крым

Если Украине удастся вернуть себе Крым, это может негативно сказаться на обстановке во всем мире. Такое заявление сделал бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер, передает РИА Новости со ссылкой на интервью газете The Wall Street Journal.

Он рассказал, что потеря Севастополя для России была серьезным ударом, так как этот город «никогда в истории не принадлежал Украине». По его словам, целостность российского государства в случае перехода Севастополя под контроль Киева оказалась бы под угрозой.

«Я думаю, что это нежелательно для мира после Украины», — сказал Киссинджер.

В этом же интервью он выразил мнение, что США уверены в своей праведности. Они считают, что преследуют вовсе не эгоистичные цели во внешней политике, однако остальные страны с этим не согласились бы.

Он рассказал, что американцы видят себя бескорыстными героями, которые достигают национальные цели на внешнеполитическом направлении с огромным трудом. И поэтому Вашингтон «обижается на оппонентов», когда те позволяют себе усомниться в этом тезисе.