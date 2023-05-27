Глава СБУ косвенно указал на виновника подрыва Крымского моста

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк косвенно подтвердил, что теракт на Крымском мосту организовали спецслужбы по приказу Киева. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на его интервью украинскому журналисту Дмитрию Комарову, опубликованное в пятницу на YouTube.

Он рассказал, что по нормам действующего законодательства Украины, международного законодательства, традиций и обычаев ведения войны Киев мог «осуществить определенные меры» против РФ и сделал это. Комаров подчеркнул, что Крымский пост — логистический путь, который они обязаны были «перерезать врагу».

Таким образом глава СБУ ответил на вопрос журналиста о том, причастно ли ведомство к подрыву Крымского моста.

Издание напоминает, что в октябре прошлого года на Крымском мосту подорвали грузовик, в результате четыре человека погибли, цистерны соседнего грузового поезда загорелись. Площадь пожара цистерн с дизтопливом составляла 750 кв. м. Два пролета автомобильной части моста обрушились. Движение поездов и легковых автомобилей по Крымскому мосту было восстановлено в течение 12 часов.