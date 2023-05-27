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Киссинджер заявил о «беспорядке» в мире

Большинство ведущих стран мира потеряло ориентиры в новых условиях на мировой арене. Сейчас они пытаются измениться или адаптироваться под новые реалии мира. Такое заявление сделал бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер, которому 27 мая исполняется сто лет, пишет РИА Новости со ссылкой на его интервью американской газете The Wall Street Journal.

Киссинджер заявил о «беспорядке» в мире
© ТАСС

«У большинства из них нет внутренних ориентиров, и они находятся в процессе изменения или адаптации к новым обстоятельствам», — сказал он.

Так он прокомментировал набирающую обороты конкуренцию между Китаем и США. Киссинджер добавил, что в мире сейчас царит «беспорядок».

По его словам, у большинства стран сейчас нет четкого, доминирующего над остальными курса на мировой арене, они не знают, чего хотят добиться.

Ранее Генри Киссинджер в интервью Economist заявил, что Украину следует принять в НАТО, так как она становится страной с наилучшим в Европе вооружением и при этом с наименее опытным руководством. Он подчеркнул, что если Москва потерпит поражение на Украине, мир получит не только недовольную Россию, но и недовольный Киев. Киссинджер пояснил, что в НАТО Украина не сможет принимать решения по территориальным претензиям на национальном уровне.

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