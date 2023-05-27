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Шольц заверил страны Балтии в Таллине, что Германия защитит их в случае нападения

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заверил страны Балтии в Таллине, что Германия защитит их в случае военного нападения. Об этом сообщает РИА Новости.

Шольц дал обещание странам Балтии
© ТАСС

Шольц подчеркнул, что Германия должна защитить своих союзников в случае военного нападения, для чего были предприняты необходимые шаги, а немецкая армия была сформирована таким образом, чтобы защитить Восточную Европу, ведь оборона каждого союзника необходима для безопасности всего альянса и Евросоюза.

"В защите воздушного пространства Эстонии участвуют наши истребители Eurofighter, 700 военнослужащих помогают в Литве. Наш военно-морской флот увеличил свое присутствие в Балтийском море", — заявил Шольц.

Ранее министр обороны Дании Троелс Лунд Поульсен заявил, что страна сократит свое военное присутствие в Ираке в начале следующего года и сосредоточится на обороне стран Балтии. Дания предоставит батальон, который будет периодически дислоцироваться в Латвии.

"Мы должны подготовиться к долгосрочному присутствию в странах Балтии", — сказал Поульсен.

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