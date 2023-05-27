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Порошенко озвучил три сценария завершения конфликта на Украине

Украина планирует «выиграть войну и не потерять мир», власти верят в сценарий, при котором страна вступит в НАТО и Евросоюз. Это будет означать демократическое развитие и восстановление после боевых действий, рассказал об одном из сценариев завершения конфликта бывший украинский президент Петр Порошенко, пишет РБК.

Порошенко озвучил три сценария завершения конфликта на Украине
© ТАСС

Второй вариант, по мнению политика, предусматривает предоставление Украине гарантий безопасности. При таком сценарии страна будет в лучшем случае получать вооружение для продолжения боевых действий, а ее положение будет сравнимо с Израилем, подчеркнул Порошенко в ходе Киевского форума безопасности.

«Но это означает войну, которая никогда не закончится и за которую украинцы будут платить большую цену», — отметил он.

При этом есть третий вариант, по мнению бывшего президента. И о его исполнении «мечтают» власти России. При таком развитии событий Украина станет похожа на Афганистан без членства в НАТО, в ней появится диктатура без поставок западного вооружения, гарантий безопасности, резюмировал Петр Порошенко.

Ранее американский экономист Джеффри Сакс заявил, что США втянули Киев в ловушку по афганскому сценарию из-за того, что не учли озвученные экспертами в Вашингтоне риски и продолжали продвигать расширение НАТО на территорию Украины. По его мнению, давление военно-промышленного комплекса и крупных компаний, выступавших за продажу оружия, может иметь серьезные последствия.

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