Турция выступила за скорейшее подписание мирного договора между Баку и Ереваном

Турция поддерживает процесс нормализации между Азербайджаном и Арменией и выступает за скорейшее подписание между ними мирного договора. Об этом заявил в пятницу глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала n-tv .

"Мы всегда поддерживали процесс нормализации между Азербайджаном и Арменией. Для обеспечения всеобъемлющего мира необходимо уважать территориальную целостность. Считаем полезным подписание между двумя странами мирного договора, что позитивно отразится на отношениях Турции и Армении", - сказал он.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в понедельник заявил на пресс-конференции в Ереване, что признает территориальную целостность Азербайджана, куда входит и Нагорный Карабах, но при условии обеспечения безопасности армянского населения. В четверг Пашинян подтвердил, что Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга. Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева в пятницу заявила, что Баку и Ереван могут заключить мирное соглашение на следующей неделе в ходе саммита Европейского политического сообщества. В МИД Армении сообщили ТАСС, что подписания соглашения с Баку 1 июня в Кишиневе на полях саммита Европейского политического сообщества нет в повестке.