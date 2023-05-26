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Турция выступила за скорейшее подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией

Турция поддерживает процесс нормализации между Азербайджаном и Арменией и выступает за скорейшее подписание между ними мирного договора. Об этом заявил в пятницу глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала n-tv.

Турция выступила за скорейшее подписание мирного договора между Баку и Ереваном
© globallookpress.com

"Мы всегда поддерживали процесс нормализации между Азербайджаном и Арменией. Для обеспечения всеобъемлющего мира необходимо уважать территориальную целостность. Считаем полезным подписание между двумя странами мирного договора, что позитивно отразится на отношениях Турции и Армении", - сказал он.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в понедельник заявил на пресс-конференции в Ереване, что признает территориальную целостность Азербайджана, куда входит и Нагорный Карабах, но при условии обеспечения безопасности армянского населения. В четверг Пашинян подтвердил, что Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга. Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева в пятницу заявила, что Баку и Ереван могут заключить мирное соглашение на следующей неделе в ходе саммита Европейского политического сообщества. В МИД Армении сообщили ТАСС, что подписания соглашения с Баку 1 июня в Кишиневе на полях саммита Европейского политического сообщества нет в повестке.

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