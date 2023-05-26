Папа Римский назвал условие для мира на Украине
Папа Римский Франциск заявил, что мира на Украине получится достигнуть только в случае переговоров Москвы и Киева. Его слова приводит ТАСС.
Понтифик назвал конфликт политической проблемой.
«Мир можно будет достигнуть тогда, когда Россия и Украина смогут говорить друг с другом или через кого-то еще», — сказал он.
Также Папа Римский Франциск прокомментировал отказ президента Украины Владимира Зеленского от посредничества Ватикана в урегулировании конфликта. Он заявил, что «за ними стоят вся Европа и США».