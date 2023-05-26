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Папа Римский назвал условие для мира на Украине

Папа Римский Франциск заявил, что мира на Украине получится достигнуть только в случае переговоров Москвы и Киева. Его слова приводит ТАСС.

Папа Римский назвал условие для мира на Украине
© globallookpress.com

Понтифик назвал конфликт политической проблемой.

«Мир можно будет достигнуть тогда, когда Россия и Украина смогут говорить друг с другом или через кого-то еще», — сказал он.

Также Папа Римский Франциск прокомментировал отказ президента Украины Владимира Зеленского от посредничества Ватикана в урегулировании конфликта. Он заявил, что «за ними стоят вся Европа и США».

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