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6 минут назад

Байден прервал выступление в Белом доме из-за потерявшей сознание баскетболистки

ТАСС

Президент США Джо Байден вынужден был в пятницу прервать на несколько минут свое выступление в Белом доме после того, как одна из спортсменок женской баскетбольной команды Университета штата Луизиана потеряла сознание на сцене.

Байден прервал выступление из-за потерявшей сознание баскетболистки
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Трансляцию выступления американского лидера, во время которого он поздравлял баскетболисток с победой в чемпионате Национальной ассоциации студенческого спорта, вели американские новостные телекомпании.

Врачи оказали спортсменке первую помощь, ее вывезли из зала в кресле-коляске. После возобновления выступления президент подчеркнул, что с упавшей в обморок спортсменкой все в порядке.

В мире,Джозеф Байден,
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