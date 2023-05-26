Байден прервал выступление из-за потерявшей сознание баскетболистки

Президент США Джо Байден вынужден был в пятницу прервать на несколько минут свое выступление в Белом доме после того, как одна из спортсменок женской баскетбольной команды Университета штата Луизиана потеряла сознание на сцене.

Трансляцию выступления американского лидера, во время которого он поздравлял баскетболисток с победой в чемпионате Национальной ассоциации студенческого спорта, вели американские новостные телекомпании.