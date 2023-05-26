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Раскрыты подробности разговора Джонсона и Трампа об Украине

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретился с экс-президентом США Дональдом Трампом во время своей поездки в Штаты, чтобы обсудить ситуацию на Украине. Подробности разговора раскрыло издание The Guardian.

Стали известны подробности разговора Джонсона и Трампа об Украине
© globallookpress.com

Пресс-секретарь Джонсона рассказал, что он обсуждал с Трампом «жизненную необходимость» победы Украины над Россией. Экс-президент США в ответ признался, что не раздумывает над украинским кризисом в контексте «победы и поражения».

«Я хочу, чтобы все перестали гибнуть. Они гибнут. Русские и украинцы. Я хочу, чтобы они перестали гибнуть», — так, по словам советника Джонсона, говорил сам Трамп.

Трамп иронично поздравил Десантиса с выдвижением на выборы

Беседы с Трампом, место проведения которых не разглашается, вероятно, сводились к тому, что Джонсон пытался убедить его в необходимости поддерживать Киев, пишет The Guardian.

Трамп говорил, что готов выдвинуться на президентские выборы в США в 2024 году. Согласно данным опроса, проведенного в апреле телекомпанией NBC, 46 процентов избирателей от республиканцев поддержали бы его кандидатуру.

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