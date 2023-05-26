Госдеп отреагировал на обострение напряженности Косова с Сербией

"Соединенные Штаты решительно осуждают действия правительства Косова, направленные на получение силового доступа к муниципальным зданиям на севере края, действия, предпринятые вопреки рекомендациям Соединенных Штатов и европейских партнеров Косова. Эти действия привели к острому и излишнему обострению напряженности, подрывая наши усилия по содействию нормализации отношений между Косовом и [властями] Сербии, и будут иметь последствия для наших двусторонних отношений с Косовом", - подчеркнул глава американской дипломатии.