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Госдеп заявил, что действия Косова обострили напряженность с Сербией

Действия непризнанного Косова по захвату зданий городских администраций обострили напряженность с властями в Белграде, подорвав усилия по нормализации их отношений.

Госдеп отреагировал на обострение напряженности Косова с Сербией
© globallookpress.com

Об этом говорится в распространенном в пятницу письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

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"Соединенные Штаты решительно осуждают действия правительства Косова, направленные на получение силового доступа к муниципальным зданиям на севере края, действия, предпринятые вопреки рекомендациям Соединенных Штатов и европейских партнеров Косова. Эти действия привели к острому и излишнему обострению напряженности, подрывая наши усилия по содействию нормализации отношений между Косовом и [властями] Сербии, и будут иметь последствия для наших двусторонних отношений с Косовом", - подчеркнул глава американской дипломатии.

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