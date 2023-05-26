Зеленский встретился в Киеве с сенатором США
Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с сенатором-республиканцем от штата Южная Каролина Линдси Грэмом. Об этом украинский глава рассказал у себя в Telegram-канале.
«У меня была встреча с сенатором США Линдси Грэмом», — написал Зеленский.
Он поблагодарил американца за встречу, «твердую позицию и вклад в укрепление обороноспособности Украины». Также Зеленский выразил признательность «всему американскому обществу, президенту США Джо Байдену и Конгрессу за их решительную поддержку» страны.
Напомним, что в декабре 2022 года Вашингтон одобрил выделение 858 миллиардов долларов из бюджета страны на нужды обороны и еще 45 миллиардов долларов на помощь Украине.