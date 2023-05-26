Зеленский встретился в Киеве с сенатором США

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с сенатором-республиканцем от штата Южная Каролина Линдси Грэмом. Об этом украинский глава рассказал у себя в Telegram-канале.

«У меня была встреча с сенатором США Линдси Грэмом», — написал Зеленский.

Он поблагодарил американца за встречу, «твердую позицию и вклад в укрепление обороноспособности Украины». Также Зеленский выразил признательность «всему американскому обществу, президенту США Джо Байдену и Конгрессу за их решительную поддержку» страны.