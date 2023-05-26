$79.97-0.0285.92+0.04

Президент Бразилии подтвердил готовность говорить с РФ и Украиной

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время разговора с главой России Владимиром Путиным подтвердил готовность вести диалог с Москвой и Киевом о поиске мира на Украине. Его слова приводит «РИА Новости».

Президент Бразилии подтвердил готовность говорить с РФ и Украиной
© globallookpress.com

Лула да Силва отметил, что только закончил разговор с Путиным.

«Я подтвердил готовность Бразилии вместе с Индией, Индонезией и Китаем, вести диалог с обеими сторонами конфликта на Украине в поисках мира», — добавил он.

Ранее Лула да Силва призывал США и Европу перестать поощрять конфликт и начать говорить о достижении урегулирования ситуации. Также он обращался к другим странам с просьбой взять на себя ответственность за продвижение переговоров РФ и Украины и предоставить России «минимальные условия» для прекращения конфликта.

4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий