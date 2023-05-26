Президент Бразилии подтвердил готовность говорить с РФ и Украиной

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время разговора с главой России Владимиром Путиным подтвердил готовность вести диалог с Москвой и Киевом о поиске мира на Украине. Его слова приводит «РИА Новости».

Лула да Силва отметил, что только закончил разговор с Путиным.

«Я подтвердил готовность Бразилии вместе с Индией, Индонезией и Китаем, вести диалог с обеими сторонами конфликта на Украине в поисках мира», — добавил он.