Президент Бразилии подтвердил готовность говорить с РФ и Украиной
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время разговора с главой России Владимиром Путиным подтвердил готовность вести диалог с Москвой и Киевом о поиске мира на Украине. Его слова приводит «РИА Новости».
Лула да Силва отметил, что только закончил разговор с Путиным.
«Я подтвердил готовность Бразилии вместе с Индией, Индонезией и Китаем, вести диалог с обеими сторонами конфликта на Украине в поисках мира», — добавил он.
Ранее Лула да Силва призывал США и Европу перестать поощрять конфликт и начать говорить о достижении урегулирования ситуации. Также он обращался к другим странам с просьбой взять на себя ответственность за продвижение переговоров РФ и Украины и предоставить России «минимальные условия» для прекращения конфликта.