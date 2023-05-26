СМИ: НАТО в Косове и Метохии игнорируют столкновения силовиков с сербами

Международные силы безопасности под эгидой НАТО (KFOR) бездействуют, несмотря на обращение президента Сербии Александара Вучича к представителям Североатлантического альянса с призывом о срочном принятии мер для прекращения насильственных действий над сербами в Косове и Метохии. Об этом в пятницу сообщает портал Kosovo Online.

По информации издания, представители KFOR, находящиеся на месте событий, "держатся в стороне и не реагируют на события в городе", даже несмотря на захват косовскими силовиками администрации муниципалитета Звечан с применением слезоточивого газа и светошумовых гранат.

Сообщается также, что силовой захват здания косовскими силовиками был обусловлен необходимостью занятия своего рабочего места новоизбранным градоначальником муниципалитета Звечан - Ильиром Печи.