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СМИ: силы НАТО в Косове и Метохии игнорируют столкновения силовиков с сербами

Международные силы безопасности под эгидой НАТО (KFOR) бездействуют, несмотря на обращение президента Сербии Александара Вучича к представителям Североатлантического альянса с призывом о срочном принятии мер для прекращения насильственных действий над сербами в Косове и Метохии. Об этом в пятницу сообщает портал Kosovo Online.

СМИ: НАТО в Косове и Метохии игнорируют столкновения силовиков с сербами
© globallookpress.com

По информации издания, представители KFOR, находящиеся на месте событий, "держатся в стороне и не реагируют на события в городе", даже несмотря на захват косовскими силовиками администрации муниципалитета Звечан с применением слезоточивого газа и светошумовых гранат.

Сообщается также, что силовой захват здания косовскими силовиками был обусловлен необходимостью занятия своего рабочего места новоизбранным градоначальником муниципалитета Звечан - Ильиром Печи.

Выборы в органы самоуправления в четырех муниципалитетах - Звечан, Зубин-Поток, Лепосавич и северная часть Косовска-Митровицы - на севере Косова и Метохии прошли 23 апреля. Выборы бойкотировали представители "Сербского списка", который представляет интересы сербов в крае, из-за невыполнения Приштиной ее обязательств. В результате явка составила 3,47% из-за бойкота сербского населения. Правом голоса воспользовались 1 566 албанцев и 13 сербов из 45 095 избирателей.

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