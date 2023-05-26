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Евросоюз согласовал персональные санкции по Молдавии

Страны Евросоюза (ЕС) согласовали первые персональные санкции «за дестабилизацию ситуации в Молдавии». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник.

Евросоюз согласовал персональные санкции по Молдавии
© РИА Новости

Уточняется, что содержание новых ограничений станет известно после утверждения на заседании 30 мая.

«Санкции будут опубликованы после принятия формального решения на заседании Совета по общим делам ЕС во вторник», – сообщил источник.

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Санкционный режим «за дестабилизацию ситуации в Молдавии» был утверждён Евросоюзом 24 апреля. В альянсе заявили, что ограничения в этом списке будут направлены против тех, кто виновен в дестабилизации ситуации в Молдавии.

Ранее Япония ввела санкции против 80 российских компаний.

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