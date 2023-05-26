Евросоюз согласовал персональные санкции по Молдавии

Страны Евросоюза (ЕС) согласовали первые персональные санкции «за дестабилизацию ситуации в Молдавии ». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник.

«Санкции будут опубликованы после принятия формального решения на заседании Совета по общим делам ЕС во вторник», – сообщил источник.

Санкционный режим «за дестабилизацию ситуации в Молдавии» был утверждён Евросоюзом 24 апреля. В альянсе заявили, что ограничения в этом списке будут направлены против тех, кто виновен в дестабилизации ситуации в Молдавии.