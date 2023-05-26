Найдены новые данные об украинском следе в подрыве «Северных потоков»

Немецкая полиция вышла на новые следы в деле о подрыве «Северных потоков» и они, как и предыдущие улики, указывают на Украину. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на неназванные источники.

В частности, следователи пришли к выводу, что метаданные электронного письма, отправленного при аренде парусной яхты «Андромеда» (ее якобы использовали для перевозки взрывчатки), ведут на Украину.

По словам источников Der Spiegel, сейчас немецкие следователи в первую очередь заняты поиском ответа на вопрос, стоит ли за взрывами проукраинская группировка, неподконтрольная Киеву, или власти Украины.

При этом собеседники издания заявили, что причастность России считается «крайне маловероятной».

В сентябре 2022 года на газопроводах системы «Северный поток» возле датского острова Борнхольм произошло несколько взрывов, которые привели к масштабным разрушениям. В Дании, Германии и Швеции назвали взрывы диверсией и начали отдельные расследования.

В феврале 2023-го о собственном расследовании, основанном на анонимных источниках, рассказал американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. Он утверждает, что операция по подрыву «Северных потоков» готовилась еще с конца 2021 года с разрешения президента США Джо Байдена, а провести ее помогли норвежцы.

В США и Норвегии обвинения Херша отвергли, в Еврокомиссии его расследование назвали «спекуляциями».

Американские и немецкие СМИ писали, что власти западных стран считают причастной к взрывам некую «проукраинскую группу». Утверждалось, что взрывные устройства были перевезены на арендованной яхте, а участвовали в диверсии пятеро мужчин (капитан, два водолаза и два помощника водолазов), а также женщина-врач, связанные с Украиной.