В Киеве сослались на ЕС из-за предложения Китая о новых территориях РФ

«Ни один из них (европейских дипломатов — прим. "Ленты.ру") не подтверждает, что озвучивались или велись переговоры о том, чтобы признать за Россией те территории, на которых сейчас в Украине РФ находится», — сослался на свои данные министр, призвав сохранять «холодный ум и здравый смысл».