$79.97-0.0285.92+0.04

В Киеве сослались на ЕС из-за предложения Китая о новых территориях России

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба связался с коллегами в Европе после того, как газета The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором говорилось о предложении Китая сохранить за Россией новые регионы. Об этом заявлено в Telegram-канале украинского издания «Страна.ua».

В Киеве сослались на ЕС из-за предложения Китая о новых территориях РФ
© lenta.ru

В Киеве подчеркнули, что ни в одной из стран ЕС, которые посещал якобы выступивший с подобным предложением спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй, не подтвердили данную информацию.

«Ни один из них (европейских дипломатов — прим. "Ленты.ру") не подтверждает, что озвучивались или велись переговоры о том, чтобы признать за Россией те территории, на которых сейчас в Украине РФ находится», — сослался на свои данные министр, призвав сохранять «холодный ум и здравый смысл».

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что в ходе визита в страны ЕС в страны ЕС Ли Хуэй призвал США и Европу добиться немедленного прекращения огня на Украине и сохранить за Россией новые регионы.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий