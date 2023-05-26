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WSJ: Китай выступил за перемирие с сохранением Россией новых регионов

Представитель Китая по украинскому урегулированию Ли Хуэй призвал стороны к немедленному прекращению огня с сохранением за Россией новых регионов. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников, знакомых с переговорами, которые вел Ли.

Китай призвал к сохранению за Россией новых регионов
© РИА Новости

26 мая Ли Хуэй прибыл в Россию в рамках усилий Китая по урегулированию украинского кризиса. В Москве его примет глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее дипломат посетил Украину, Польшу, Францию, Германию и Бельгию, где также обсуждал украинский кризис.

По данным WSJ, во время своего визита в Европу Ли транслировал «четкий сигнал: союзники США в Европе должны заявить о своей автономии и призвать к немедленному прекращению огня».

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Однако Ли получил «прохладный прием» в ЕС, так как «европейские чиновники отвергают попытки Пекина расколоть Запад».

В конце февраля Китай представил свой план урегулирования украинского кризиса. План включает 12 пунктов, в том числе требование уважать суверенитет всех стран, отказ от «менталитета холодной войны» (уважение интересов безопасности стран), отказ от расширения военных блоков, отмену санкций и прекращение огня на Украине, за которым должны последовать мирные переговоры.

В конце апреля состоялись первые с начала украинского кризиса телефонные переговоры главы Китая Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского.

Си пообещал, что Китай сосредоточится на продвижении мирных переговоров и приложит усилия для скорейшего прекращения огня. Также было объявлено, что Пекин направит на Украину своих спецпредставителей для консультаций по урегулированию кризиса.

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