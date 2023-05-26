Неизвестный мужчина схватил Шольца на летном поле во Франкфурте

В среду ночью во Франкфурте-на-Майне произошел инцидент во время возвращения кортежа Шольца в сопровождении полиции с празднования 25-й годовщины основания Европейского центрального банка. Неизвестный водитель решил незаметно присоединиться к кортежу канцлера Германии Олафа Шольца. Он попал на летное поле аэропорта, где схватил политика, сообщает газета Bild со ссылкой на источники.

Отмечается, что за несколько мгновений до того, как Шольц собирался сесть на правительственный борт, 48-летний мужчина с якобы греческой фамилией подбежал на летном поле к Шольцу. Он обхватил его рукой и притянул к себе.

Сотрудники Федерального ведомства уголовной полиции приняли автомобиль мужчины за сопровождающую машину, в этой связи пустили ее на территорию аэропорта.

«Только когда мужчина снова отпустил Шольца, телохранители осознали опасность ситуации», — отмечает газета.