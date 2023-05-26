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Неизвестный мужчина схватил Шольца на летном поле во Франкфурте

В среду ночью во Франкфурте-на-Майне произошел инцидент во время возвращения кортежа Шольца в сопровождении полиции с празднования 25-й годовщины основания Европейского центрального банка. Неизвестный водитель решил незаметно присоединиться к кортежу канцлера Германии Олафа Шольца. Он попал на летное поле аэропорта, где схватил политика, сообщает газета Bild со ссылкой на источники.

Неизвестный мужчина схватил Шольца на летном поле во Франкфурте
© globallookpress.com

Отмечается, что за несколько мгновений до того, как Шольц собирался сесть на правительственный борт, 48-летний мужчина с якобы греческой фамилией подбежал на летном поле к Шольцу. Он обхватил его рукой и притянул к себе.

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Сотрудники Федерального ведомства уголовной полиции приняли автомобиль мужчины за сопровождающую машину, в этой связи пустили ее на территорию аэропорта.

«Только когда мужчина снова отпустил Шольца, телохранители осознали опасность ситуации», — отмечает газета.

По словам задержанного, он принял кортеж за свадебный.

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