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Президент Зурабишвили призвала ввести ограничения против находящихся в Грузии россиян

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила протест против того, что для прибывших в страну россиян до сих пор не введены правовые ограничения. Об этом сообщает РИА Новости.

"Непонятно, почему не введены никакие меры и правовые регуляции для массово прибывших в Грузию россиян и в отношении их деятельности, особенно в таких сферах как здравоохранение, образование", - сказала Зурабишвили.

По ее словам, непонятной стала внешняя политика Тбилиси, которая, по ее мнению, все больше изолируется от европейской перспективы.

Зурабишвили выступила со скандальной речью на Дне независимости Грузии

Запрет на полеты в Грузию для российских авиакомпаний был отменен 10 мая вместе с введением безвиза в Россию для жителей Грузии. В Тбилиси это решение России вызвало смешенную реакцию, в частности, президент республики Саломе Зурабишвили назвала его неприемлемым, посчитав "провокацией". При этом в правительстве Грузии, напротив, положительно оценили отмену Россией визового режима и восстановление авиасообщения. Зурабишвили объявила бойкот авиакомпании Georgian Airways из-за того, что та возобновила прямые перелеты в Москву.

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