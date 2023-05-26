Президент Зурабишвили призвала ввести ограничения против находящихся в Грузии россиян
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила протест против того, что для прибывших в страну россиян до сих пор не введены правовые ограничения. Об этом сообщает РИА Новости.
"Непонятно, почему не введены никакие меры и правовые регуляции для массово прибывших в Грузию россиян и в отношении их деятельности, особенно в таких сферах как здравоохранение, образование", - сказала Зурабишвили.
По ее словам, непонятной стала внешняя политика Тбилиси, которая, по ее мнению, все больше изолируется от европейской перспективы.
Запрет на полеты в Грузию для российских авиакомпаний был отменен 10 мая вместе с введением безвиза в Россию для жителей Грузии. В Тбилиси это решение России вызвало смешенную реакцию, в частности, президент республики Саломе Зурабишвили назвала его неприемлемым, посчитав "провокацией". При этом в правительстве Грузии, напротив, положительно оценили отмену Россией визового режима и восстановление авиасообщения. Зурабишвили объявила бойкот авиакомпании Georgian Airways из-за того, что та возобновила прямые перелеты в Москву.