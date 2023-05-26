Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила протест против того, что для прибывших в страну россиян до сих пор не введены правовые ограничения. Об этом сообщает РИА Новости.

"Непонятно, почему не введены никакие меры и правовые регуляции для массово прибывших в Грузию россиян и в отношении их деятельности, особенно в таких сферах как здравоохранение, образование", - сказала Зурабишвили.

По ее словам, непонятной стала внешняя политика Тбилиси, которая, по ее мнению, все больше изолируется от европейской перспективы.