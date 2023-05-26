Эрдогану предрекли более 50 процентов голосов во втором туре выборов

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган наберет более 50 процентов голосов во втором туре выборов, который пройдет в стране 28 мая. Такой результат голосования предрекло издание Hürriyet со ссылкой на опрос турецкого Исследовательского фонда.

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Отмечается, что в опросе фонда поучаствовали более трех тысяч жителей Турции в возрасте старше 18 лет, которые имеют право голосовать на выборах. Исследование проводилось в 26 регионах страны.