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Эрдогану предрекли более 50 процентов голосов во втором туре выборов

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган наберет более 50 процентов голосов во втором туре выборов, который пройдет в стране 28 мая. Такой результат голосования предрекло издание Hürriyet со ссылкой на опрос турецкого Исследовательского фонда.

Эрдогану предрекли более 50 процентов голосов во втором туре выборов
© Lenta.ru

Отмечается, что в опросе фонда поучаствовали более трех тысяч жителей Турции в возрасте старше 18 лет, которые имеют право голосовать на выборах. Исследование проводилось в 26 регионах страны.

Согласно результатам опроса, Эрдоган одержит победу, набрав 53,7 процента голосов. «Отданные снявшемуся с выборов кандидату Синану Огану пять процентов голосов в первом туре распределятся следующим образом: 1,75 процента перейдет Эрдогану, 1,25 процента — Кемалю Кылычдароглу», — пишет газета. Остальные голоса распределятся по пропорциональному принципу.

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