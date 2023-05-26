На Украине избрали нового главу Верховного суда

Новым главой Верховного суда Украины избрали Станислава Кравченко после задержания за взятку его предшественника Всеволода Князева. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Кравченко с 2017 года занимал должность Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда Украины. За его кандидатуру проголосовали 108 из 148 судей.

Ранее стало известно, что бывшего главу суда Князева арестовали на 60 дней — до 14 июля. За него могут нести залог в 107 миллионов гривен, или 2,9 миллиона долларов.