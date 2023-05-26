$79.98+0.0285.88-0.32
53 минуты назад

На Украине избрали нового главу Верховного суда

Lenta.ruиещё 2

Новым главой Верховного суда Украины избрали Станислава Кравченко после задержания за взятку его предшественника Всеволода Князева. Об этом сообщает «РБК-Украина».

На Украине избрали нового главу Верховного суда
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кравченко с 2017 года занимал должность Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда Украины. За его кандидатуру проголосовали 108 из 148 судей.

Ранее стало известно, что бывшего главу суда Князева арестовали на 60 дней — до 14 июля. За него могут нести залог в 107 миллионов гривен, или 2,9 миллиона долларов.

15 мая на Украине сообщили о задержании Князева после того, как тот попался на взятке размером примерно 2,7 миллиона долларов. При этом подчеркивается, что Князев стал самым высокопоставленным чиновником за всю историю страны, который попался на взяточничестве.

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий