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«Провал нефтяной войны Запада против России»

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Согласно новым данным финского исследовательского центра энергетики, доходы РФ от продажи нефти выросли в марте и апреле 2023 года и достигли самого высокого уровня с ноября 2022-го, что помогает финансированию российской спецоперации на Украине, отмечает CNBC. При этом меньше недели назад лидеры «Большой семерки» заявили по итогам саммита, что ограничение цен на российскую нефть и нефтепродукты работает, российские доходы сократились, а падение цен на нефть и газ идет на пользу странам по всему миру.

Финские эксперты заявили, что неспособность так называемой «Коалиции ценового потолка» снова понизить лимит и обеспечить соблюдение политики привела к тому, что меры «утратили силу, целостность и доверие». В апреле Россия смогла экспортировать свой основной сорт сырой нефти по ценам, которые систематически превышали предельный уровень, установленный США, ЕС и союзниками, подчеркнули аналитики. В мае эксперты ожидают еще больший рост экспортных поступлений от нефти в российский бюджет.

«США - хромающий гигант»

Усиленная политическая поляризация Америки влияет на ее международный авторитет по мере приближения президентских выборов 2024 года, пишет обозреватель Le Point Люк ДеБарошез. Новость, которая обрадует все антиамериканские и пропутинские силы во Франции: начало президентской кампании 2024 года уже оказывает негативное влияние на внешнюю политику Вашингтона.

После завершения саммита G7 в Хиросиме Джо Байдену пришлось отменить мини-тур по Азии, призванный укрепить антикитайский фронт (а это дипломатический приоритет номер один для Белого дома). В срочном порядке Байдена вызвали в Вашингтон, где он должен был убедить республиканцев в Конгрессе поднять потолок госдолга. Потому что без двухпартийного соглашения США находятся под угрозой дефолта, который окажет катастрофическое воздействие на финансовые рынки и может спровоцировать рецессию. Уязвимость Байдена ДеБарошез назвал следствием проблем с американской демократией, усугубленных радикализацией многих республиканцев под влиянием Дональда Трампа. По мнению автора, чем дольше демократия США будет демонстрировать свои слабости, тем легче будет Китаю убедить страны Африки, Азии и Латинской Америки в «превосходстве своей диктаторской модели».

Белый дом и республиканцы близки к повышению потолка госдолга

По словам источников Bloomberg, знакомых с вопросом, республиканцы и представители Белого дома приближаются к соглашению о повышении потолка госдолга и ограничении федеральных расходов на два года. Агентство подчеркивает, что времени для предотвращения катастрофического дефолта в США остается все меньше.

По словам собеседников Bloomberg, в последние дни сторонам переговоров удалось «сузить диапазон» разногласий, хотя согласованные детали являются предварительными и окончательное соглашение еще не достигнуто. Новый размер потолка госдолга все еще не определен. При этом известно, что в рамках сделки между республиканцами и Белым домом расходы на оборону в 2024 году могут вырасти на три процента.

В Лондоне назвали условие возвращения России замороженных активов

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что возвращение России активов, замороженных Лондоном, будет возможным только в том случае, если Москва выплатит Киеву компенсацию, пишет The Guardian. Британские чиновники подтвердили газете, что Лондон, вероятно, оставит российские государственные активы «обездвиженными» в течение некоторого времени после окончания украинского кризиса.

Украинские власти и некоторые европейские чиновники настаивают на конфискации российских активов в пользу Киева, но все больше силы набирает альтернативная, менее рискованная с юридической точки зрения стратегия, согласно которой Запад будет удерживать активы до тех пор, пока Россия не согласится выплатить компенсацию, подчеркивает издание.

«Путь к миру на Украине проходит через Турцию»

У США больше нет оружия для поставок на Украину, а военно-промышленных мощностей Европы не хватает для удовлетворения потребности Киева в новом вооружении и боеприпасах. Однако предоставление Украине большего количества оружия - не единственный способ спасти человечество от Третьей мировой войны и, возможно, ядерной катастрофы; напротив, лишь лидеры, которые могут ясно и четко говорить с обеими сторонами, действительно участвуют в мирных усилиях, считает автор Milliyet Хаккы Оджал.