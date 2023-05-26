Обзор иноСМИ: провал нефтяной войны против РФ и «хромающий гигант» США
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«Провал нефтяной войны Запада против России»
Согласно новым данным финского исследовательского центра энергетики, доходы РФ от продажи нефти выросли в марте и апреле 2023 года и достигли самого высокого уровня с ноября 2022-го, что помогает финансированию российской спецоперации на Украине, отмечает CNBC. При этом меньше недели назад лидеры «Большой семерки» заявили по итогам саммита, что ограничение цен на российскую нефть и нефтепродукты работает, российские доходы сократились, а падение цен на нефть и газ идет на пользу странам по всему миру.
Финские эксперты заявили, что неспособность так называемой «Коалиции ценового потолка» снова понизить лимит и обеспечить соблюдение политики привела к тому, что меры «утратили силу, целостность и доверие». В апреле Россия смогла экспортировать свой основной сорт сырой нефти по ценам, которые систематически превышали предельный уровень, установленный США, ЕС и союзниками, подчеркнули аналитики. В мае эксперты ожидают еще больший рост экспортных поступлений от нефти в российский бюджет.
«США - хромающий гигант»
Усиленная политическая поляризация Америки влияет на ее международный авторитет по мере приближения президентских выборов 2024 года, пишет обозреватель Le Point Люк ДеБарошез. Новость, которая обрадует все антиамериканские и пропутинские силы во Франции: начало президентской кампании 2024 года уже оказывает негативное влияние на внешнюю политику Вашингтона.
После завершения саммита G7 в Хиросиме Джо Байдену пришлось отменить мини-тур по Азии, призванный укрепить антикитайский фронт (а это дипломатический приоритет номер один для Белого дома). В срочном порядке Байдена вызвали в Вашингтон, где он должен был убедить республиканцев в Конгрессе поднять потолок госдолга. Потому что без двухпартийного соглашения США находятся под угрозой дефолта, который окажет катастрофическое воздействие на финансовые рынки и может спровоцировать рецессию. Уязвимость Байдена ДеБарошез назвал следствием проблем с американской демократией, усугубленных радикализацией многих республиканцев под влиянием Дональда Трампа. По мнению автора, чем дольше демократия США будет демонстрировать свои слабости, тем легче будет Китаю убедить страны Африки, Азии и Латинской Америки в «превосходстве своей диктаторской модели».
Белый дом и республиканцы близки к повышению потолка госдолга
По словам источников Bloomberg, знакомых с вопросом, республиканцы и представители Белого дома приближаются к соглашению о повышении потолка госдолга и ограничении федеральных расходов на два года. Агентство подчеркивает, что времени для предотвращения катастрофического дефолта в США остается все меньше.
По словам собеседников Bloomberg, в последние дни сторонам переговоров удалось «сузить диапазон» разногласий, хотя согласованные детали являются предварительными и окончательное соглашение еще не достигнуто. Новый размер потолка госдолга все еще не определен. При этом известно, что в рамках сделки между республиканцами и Белым домом расходы на оборону в 2024 году могут вырасти на три процента.
В Лондоне назвали условие возвращения России замороженных активов
Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что возвращение России активов, замороженных Лондоном, будет возможным только в том случае, если Москва выплатит Киеву компенсацию, пишет The Guardian. Британские чиновники подтвердили газете, что Лондон, вероятно, оставит российские государственные активы «обездвиженными» в течение некоторого времени после окончания украинского кризиса.
Украинские власти и некоторые европейские чиновники настаивают на конфискации российских активов в пользу Киева, но все больше силы набирает альтернативная, менее рискованная с юридической точки зрения стратегия, согласно которой Запад будет удерживать активы до тех пор, пока Россия не согласится выплатить компенсацию, подчеркивает издание.
«Путь к миру на Украине проходит через Турцию»
У США больше нет оружия для поставок на Украину, а военно-промышленных мощностей Европы не хватает для удовлетворения потребности Киева в новом вооружении и боеприпасах. Однако предоставление Украине большего количества оружия - не единственный способ спасти человечество от Третьей мировой войны и, возможно, ядерной катастрофы; напротив, лишь лидеры, которые могут ясно и четко говорить с обеими сторонами, действительно участвуют в мирных усилиях, считает автор Milliyet Хаккы Оджал.
Он подчеркнул, что Турция добилась лидерства в этих усилиях, не участвуя в односторонних и не имеющих одобрения ООН санкциях США и ЕС против России. По мнению Оджала, президент США Джо Байден «начал большой поход на Россию через Украину» и ополчился против турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, поддерживающего мирное разрешение конфликта. Обозреватель подчеркнул, что во втором туре президентских выборов, который состоится через несколько дней, турецким избирателям предстоит решить, будет ли продолжена борьба за мир.