ФБР раскрыло заговор с целью убийства Елизаветы II во время поездки в США

В досье ФБР, относящееся к визиту в США покойной королевы Елизаветы II, говорится, что был организован заговор с целью ее убийства. Об этом пишет The Guardian.

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Елизавета II и ее муж, герцог Эдинбургский, совершили официальный визит на западное побережье США в феврале и марте 1983 года. В документе говорится о том, что федеральные агенты получили разведданные об угрозе жизни королевы в Калифорнии. Сообщается, что был сделан телефонный звонок от "человека, который утверждал, что его дочь была убита в Северной Ирландии резиновой пулей".

В нем добавляется: "Этот человек также утверждал, что собирается попытаться причинить вред королеве Елизавете и сделает это либо путем сбрасывания какого-то предмета с моста "Золотые ворота" на королевскую яхту "Британия", когда она будет проплывать под ним, либо попытается убить королеву Елизавету, когда она посетит национальный парк Йосемити".

Еще в одном из документов о визите королевы в США в 1991 году, опубликованном ФБР, утверждается, что ирландские группы планировали протестовать против посещения монархом бейсбольного матча, а также мероприятия в Белом доме.