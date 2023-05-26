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Зурабишвили выступила со скандальной речью на Дне независимости Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила со скандальной речью на площади Свободы в Тбилиси в День независимости Грузии, фактически обвинив правительство страны в отступлении от западных идеалов и проведении пророссийской политики, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По ее словам, в Грузию за последнее время прибыло «до 80 тыс. россиян», а власти не принимают никаких правовых регуляций и мер, ограничивающих эту массовую миграцию.

Она назвала «непонятной» внешнюю политику Грузии.

«Конституцией определена европейская и евроатлантическая интеграция Грузии, а мы ежедневно отдаляемся от Европы и ведем страну к изоляции», – заявила президент Грузии.

«Мы ругаем партнеров, а осторожны с теми, кто осуществляет оккупацию Грузии», – заявила она.

Саломе Зурабишвили назвала «непонятным и оскорбительным» восстановление рейсов с Россией и сказала, что «Грузия не продается за 200-300 миллионов дохода», ожидаемого от этого.

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Президент призвала власти «вернуться к цели европейской интеграции».

«Европа услышит голос народа Грузии», – сказала она, анонсировав свой визит в Брюссель 31 мая.

Между тем к площади Свободы, где проводятся торжества, пытаются прорваться сторонники радикальной оппозиции, начались их задержания.

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