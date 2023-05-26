Запад винит Меркель в работе на Россию

Запад обвиняет бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель в работе на Россию. Газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой политик подвергается критике.

Отмечается, что Меркель заблокировала финансирование оборонного комплекса. Теперь ФРГ не может противостоять России, добавляется в заметке.

Кроме того, автор указывает на то, что бывший канцлер «лично продвигала» строительство газопровода «Северный поток — 2». Также Меркель обвиняют в зависимости Германии от импорта газа и нефти из России.

В статье, помимо прочего, отмечается, что бывший канцлер формировала политику НАТО, из-за которой Украину не смогли принять в НАТО еще в 2008 году.