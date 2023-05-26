Канцлер ФРГ выступил против перемирия России и Украины

Перемирие между Россией и Украиной неприемлемо, так как оно приведет к замораживанию конфликта, а не к справедливому миру на условиях Киева. Против прекращения огня ФРГ Олаф Шольц в интервью газете Kölner Stadt-Anzeiger.

«Россия должна понять: речь не может идти о заключении своего рода "холодного мира", при котором примерно по линии фронта пройдет новая граница между Россией и Украиной», — заявил канцлер, добавив, что именно Киев должен определять желаемые формулировки, в том числе и по вопросу территориальных претензий Киева по Крыму.

Ранее Шольц заявил, что решил снова провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. По словам политика, с последнего разговора прошло достаточно много времени.

«Я намереваюсь в подходящее время снова поговорить с Путиным», — указал канцлер.