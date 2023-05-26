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В Киргизии мэр раскритиковал школу за надписи на английском языке

В Киргизии мэр города Узген Дамир Монолдоров раскритиковал ленты с надписями на английском языке на последнем звонке в одной из школ. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан.

В Киргизии мэр раскритиковал школу за надписи на английском языке
© ТАСС

Монолдоров, присутствовавший на церемонии, сделал замечание руководству школы.

«В каком государстве мы живем? В Кыргызстане. Какой язык указан в Конституции? Кыргызский язык. Есть еще официальный язык - русский. Мы разве живем в Нью-Йорке, чтобы писать на лентах на английском?» - сказал он.

Он призвал внимательно относиться к подобным вещам и «жить для блага Кыргызстана».

Ранее в школах Киргизии сократили количество часов русского языка и литературы. В программе для пятых и шестых классов на русскую литературу отводится один час в неделю, а на русский - два часа.

В будущем русская литература в Киргизии перестанет существовать как отдельный предмет школьной программы - ее объединяют с мировой литературой.

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