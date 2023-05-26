Аварийная дверь самолета авиакомпании Asiana Airlines открылась прямо во время полета. 9 человек госпитализированы. Об этом пишут «Известия».

Инцидент произошел в Южной Корее. Перед посадкой в аэропорту Тэгу у лайнера внезапна открылась аварийная дверь. Причины, по которым она открылась, пока неизвестны. Полиция выясняется все обстоятельства.

«Полиция расследует инцидент после того, как пассажир, сидевший возле аварийного выхода, сказал, что коснулся его рычага», — рассказал источник.