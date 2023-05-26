Оппозиция в Молдавии устроила протест против переименования Дня Победы

Сторонники и представители оппозиционных в Молдавии партий коммунистов и социалистов устроили пикет у здания парламента в знак протеста против переименования Дня Победы. Об этом сообщает РИА Новости.

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Как передает корреспондент агентства, акция проходит в ответ на призыв национального координационного комитета "Победа" выступать против решения правящей партии "Действие и солидарность" о переименовании Дня Победы в День памяти павших во Второй мировой войне, который предлагается отмечать 8 мая. Соответствующий законопроект уже внесен в рабочую повестку заседания парламента.

Уточняется, что демонстранты развернули копию Знамени Победы, держат баннеры с надписями "Мы потомки победителей" и "Руки прочь от Победы".

Ранее бывший президент Молдавии, лидер Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон заявлял, что жители страны будут отмечать 9 мая День Победы, даже если власти отменят его.