$79.98+0.0285.88-0.32

Оппозиция в Молдавии устроила протест против переименования Дня Победы

Сторонники и представители оппозиционных в Молдавии партий коммунистов и социалистов устроили пикет у здания парламента в знак протеста против переименования Дня Победы. Об этом сообщает РИА Новости.

Оппозиция в Молдавии устроила протест против переименования Дня Победы
© Газета.Ru

Как передает корреспондент агентства, акция проходит в ответ на призыв национального координационного комитета "Победа" выступать против решения правящей партии "Действие и солидарность" о переименовании Дня Победы в День памяти павших во Второй мировой войне, который предлагается отмечать 8 мая. Соответствующий законопроект уже внесен в рабочую повестку заседания парламента.

Уточняется, что демонстранты развернули копию Знамени Победы, держат баннеры с надписями "Мы потомки победителей" и "Руки прочь от Победы".

Ранее бывший президент Молдавии, лидер Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон заявлял, что жители страны будут отмечать 9 мая День Победы, даже если власти отменят его.

25 мая около здания парламента также проходил стихийный митинг против отмены Дня Победы. До этого оппозиционная молдавская Партия социалистов заявила, что намерена в судебном порядке оспорить каждый незаконный протокол о ношении георгиевских лент в День Победы.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий