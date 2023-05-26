Белый дом организовал две провокации для развязывания войны на Украине, сообщил изданию Common Dreams американский экономист Джеффри Сакс.

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По его словам, первый фактор — намерение Вашингтона расширить Североатлантический альянс за счет Украины и Грузии, чтобы окружить Россию в Черноморском регионе. Еще одна причина заключается в том, чтобы установить русофобский режим в Киеве в феврале 2014 года.

Как напомнил эксперт, стрельба на Украине началась со свержения президента Украины Виктора Януковича девять лет назад, а не в феврале 2022 года, как уверяет американское правительство, а также НАТО и лидеры G7. При этом администрация Джо Байдена осознанно замалчивает роль Вашингтона в развязывании конфликта вокруг бывшей советской республики, чтобы не прекращать боевые действия.

Экономист указал, что для замалчивания роли США в провоцировании Москвы у американской администрации есть три причины. Прежде всего, признание искусственного провоцирования конфликта подтвердило бы, что его можно было избежать, а США не пришлось бы тратить 100 миллиардов долларов на поддержку украинских властей. Вторая причина заключается в нежелании Байдена раскрывать свою личную роль в свержении Януковича. И наконец, такое признание заставило бы Соединенные Штаты сесть за стол переговоров, что подорвет сохраняющееся стремление к расширению Североатлантического альянса.