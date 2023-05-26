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17 минут назад

Раскрыты две провокации, организованные США на Украине

Елена Прошина

Белый дом организовал две провокации для развязывания войны на Украине, сообщил изданию Common Dreams американский экономист Джеффри Сакс.

Раскрыты две провокации, организованные США на Украине
Фото: ТАССТАСС

По его словам, первый фактор — намерение Вашингтона расширить Североатлантический альянс за счет Украины и Грузии, чтобы окружить Россию в Черноморском регионе. Еще одна причина заключается в том, чтобы установить русофобский режим в Киеве в феврале 2014 года.

Как напомнил эксперт, стрельба на Украине началась со свержения президента Украины Виктора Януковича девять лет назад, а не в феврале 2022 года, как уверяет американское правительство, а также НАТО и лидеры G7. При этом администрация Джо Байдена осознанно замалчивает роль Вашингтона в развязывании конфликта вокруг бывшей советской республики, чтобы не прекращать боевые действия.

Экономист указал, что для замалчивания роли США в провоцировании Москвы у американской администрации есть три причины. Прежде всего, признание искусственного провоцирования конфликта подтвердило бы, что его можно было избежать, а США не пришлось бы тратить 100 миллиардов долларов на поддержку украинских властей. Вторая причина заключается в нежелании Байдена раскрывать свою личную роль в свержении Януковича. И наконец, такое признание заставило бы Соединенные Штаты сесть за стол переговоров, что подорвет сохраняющееся стремление к расширению Североатлантического альянса.

Как напомнил Сакс, Россия многократно пыталась решить вопрос дипломатическими средствами до начала боевых действий, сталкиваясь с нежеланием Вашингтона учитывать интересы Москвы. Однако и сейчас дипломатия остается единственным инструментом решения украинского конфликта.

В мире,Джеффри Сакс,Джозеф Байден,Виктор Янукович,НАТО,
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