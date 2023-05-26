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Додик назвал себя другом Путина

Президент Республики Сербской (входит в Боснию и Герцеговину) Милорад Додик прокомментировал сообщения в западных СМИ о том, что он якобы является "агентом" российского лидера Владимира Путина на Балканах.

Политик заявил в интервью РИА Новости, что является другом президента России.

"Это для меня важно... Я очень ценю президента Путина, тот факт, что я с ним знаком и что у меня есть возможность относительно часто с ним встречаться", - сказал президент РС.

Республика Сербская — это энтитет (образование) в составе Боснии и Герцеговины. Республика была провозглашена 9 января 1992 года, стала составной частью БиГ по результатам Дейтонских соглашений 1995 года. Столица РС — Баня-Лука.

Ранее Додик обвинил Запад в предвзятом отношении к Республике Сербской из-за ее дружбы с Россией.

Политик отметил, что Запад использует Украину, чтобы "воевать против России".

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