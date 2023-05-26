Reuters: Япония расширит санкции против России

Также под санкции попали НПК «Технологический центр», ФГУ ФНТ НИИСИ РАН, ООО «Информационные технологии Папилон».

Всего Токио заморозит активы 17 физических лиц, 78 организаций. Среди них — чиновники и прокуроры из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Япония запретит предоставление РФ строительных и инженерных услуг. Также будут введены персональные санкции против российской журналистки Ольги Скабеевой и против некоторых представителей командования ВС РФ.