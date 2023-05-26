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Reuters: Япония расширит санкции против России и заморозит активы 17 физических лиц

Японские власти в рамках новых антироссийских ограничений из-за ситуации вокруг Украины вводят запрет на экспорт для Фонда перспективных исследований, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России, ВНИИ «Сигнал», сообщает РИА Новости со ссылкой на бюллетень на сайте правительственных документов.

Reuters: Япония расширит санкции против России
© ТАСС

Также под санкции попали НПК «Технологический центр», ФГУ ФНТ НИИСИ РАН, ООО «Информационные технологии Папилон».

Всего Токио заморозит активы 17 физических лиц, 78 организаций. Среди них — чиновники и прокуроры из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Япония запретит предоставление РФ строительных и инженерных услуг. Также будут введены персональные санкции против российской журналистки Ольги Скабеевой и против некоторых представителей командования ВС РФ.

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