Reuters: Япония расширит санкции против России и заморозит активы 17 физических лиц
Японские власти в рамках новых антироссийских ограничений из-за ситуации вокруг Украины вводят запрет на экспорт для Фонда перспективных исследований, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России, ВНИИ «Сигнал», сообщает РИА Новости со ссылкой на бюллетень на сайте правительственных документов.
Также под санкции попали НПК «Технологический центр», ФГУ ФНТ НИИСИ РАН, ООО «Информационные технологии Папилон».
Всего Токио заморозит активы 17 физических лиц, 78 организаций. Среди них — чиновники и прокуроры из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
Япония запретит предоставление РФ строительных и инженерных услуг. Также будут введены персональные санкции против российской журналистки Ольги Скабеевой и против некоторых представителей командования ВС РФ.