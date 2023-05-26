Главы Минторгов США и Китая обсудили торговые отношения

Вопросы торговых отношений и сферы потенциального сотрудничества между Китаем и США обсудили министры торговли двух стран Ван Вэньтао и Джина Раймондо, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского Министерства торговли.

Стороны затронули вопросы, касающиеся торговых отношений между Вашингтоном и Пекином, в том числе — общую атмосферу в обеих странах для торговли и инвестиций, а также области потенциального сотрудничества.

Во время встречи американский министр выразила озабоченность относительно пакетом мер, принятых китайскими властями в отношении работающих в стране компаний США.

Как отмечает Минпромторг США, эта встреча стала частью постоянных усилий по поддержанию открытыми линий связи и ответственному управлению отношениями между Вашингтоном и Пекином.