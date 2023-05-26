$79.98+0.0285.88-0.32

Главы Минторгов США и Китая обсудили торговые отношения

Вопросы торговых отношений и сферы потенциального сотрудничества между Китаем и США обсудили министры торговли двух стран Ван Вэньтао и Джина Раймондо, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского Министерства торговли.

Главы Минторгов США и Китая обсудили торговые отношения
© EPA

Стороны затронули вопросы, касающиеся торговых отношений между Вашингтоном и Пекином, в том числе — общую атмосферу в обеих странах для торговли и инвестиций, а также области потенциального сотрудничества.

Во время встречи американский министр выразила озабоченность относительно пакетом мер, принятых китайскими властями в отношении работающих в стране компаний США.

Как отмечает Минпромторг США, эта встреча стала частью постоянных усилий по поддержанию открытыми линий связи и ответственному управлению отношениями между Вашингтоном и Пекином.

По итогам состоявшейся беседы Раймондо выразила готовность и впредь развивать взаимодействие в продолжение контактов лидеров двух стран, состоявшихся на Бали в ноябре 2022 года.

5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий