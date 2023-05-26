В Финляндии испугались неожиданного решения Москвы

Выход Москвы из соглашения с Финляндией о проведении военных инспекций негативно скажется на уровне доверия между Москвой и Хельсинки, сообщает РИА Новости со ссылкой на Helsingin Sanomat.

Как сообщил финский бригадный генерал Сами Нурми, на данном документе основывалось доверие. Так страны хотели показать, что все происходит по договоренности. Он отметил, что соглашение имело большое значение, так как личные встречи между военными и чиновниками имели свою ценность. А после этого телефонные переговоры проходили легче. На этом фоне меркли другие технологии получения информации.

Нурми указал, что решение российских властей является одним из примеров того, как страна «разрывает оставшиеся связи с западными странами, в то время как Запад сохраняет санкции». В случае исчезновения оставшихся связей страны-соседи «отдалятся друг от друга еще сильнее», считает генерал.

«Мы каким-то образом должны найти общий язык в будущем, хотя сейчас это очень непросто», — заявил Нурми, добавив, что «Россия всегда будет нашим соседом».