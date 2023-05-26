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Польский премьер сделал прогноз по срокам выплат репараций от Германии

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что добиваться военных репараций от Германии будут "поколения польских политиков". Его слова, передает РИА Новости.

Польский премьер сделал прогноз по срокам выплат репараций от Германии
© Газета.Ru

"Это будет долгий процесс, это будет продолжаться может даже десятилетия, но мы от этого никогда не отступим", - сказал он.

Моравецкий добавил, что добиваться этого будут следующие поколения политиков. По его словам, этого требуют не только наличие материальных и нематериальных потерь, но и правда, справедливость, основные ценности.

В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик заявил, что выплата Германией репараций Польше за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны, для польской стороны является приоритетным вопросом. Мулярчик также отметил, что 22 мая он отправляется с визитом в Берлин, где будет обсуждать этот вопрос "с депутатами парламента и представителями всех политических партий этой страны".

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