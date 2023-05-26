Польский премьер сделал прогноз по срокам выплат репараций от Германии

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что добиваться военных репараций от Германии будут "поколения польских политиков". Его слова, передает РИА Новости.

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"Это будет долгий процесс, это будет продолжаться может даже десятилетия, но мы от этого никогда не отступим", - сказал он.

Моравецкий добавил, что добиваться этого будут следующие поколения политиков. По его словам, этого требуют не только наличие материальных и нематериальных потерь, но и правда, справедливость, основные ценности.

В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.