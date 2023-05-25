Белый дом прокомментировал размещение ядерного оружия в Белоруссии

«Мы видели сообщения о договоренностях России и Белоруссии и будем продолжать следить. <…> Мы не видим никаких оснований корректировать размещение своих собственных ядерных сил – вы слышали, что мы говорили это раньше, – как и никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие», – прокомментировала она слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Россия уже начала перемещение своего нестратегического ядерного оружия в республику.