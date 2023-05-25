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Белый дом прокомментировал размещение ядерного оружия России в Белоруссии

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не видит оснований для корректирования месторасположения своих ядерных сил. Об этом сообщает ТАСС.

Белый дом прокомментировал размещение ядерного оружия в Белоруссии
© globallookpress.com

«Мы видели сообщения о договоренностях России и Белоруссии и будем продолжать следить. <…> Мы не видим никаких оснований корректировать размещение своих собственных ядерных сил – вы слышали, что мы говорили это раньше, – как и никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие», – прокомментировала она слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Россия уже начала перемещение своего нестратегического ядерного оружия в республику.

Ранее Лукашенко объявил о начале перемещения российского ядерного оружия в Белоруссию.

Лукашенко призвал не переживать за ядерное оружие в Белоруссии

«Было принято решение в развитие того, что было сказано устно. Нам надо было подготовить места хранения и прочее. Мы это сделали, поэтому уже началось перемещение ядерных боеприпасов», – заявил он.

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