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Глава Миообороны Польши отказался объяснять депутатам инцидент с ракетой

Вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак отказался давать разъяснения парламентариям по ситуации с ракетой, которую обнаружили в лесу под Быдгощем в декабре прошлого года. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

Глава Миообороны Польши отказался объяснять депутатам инцидент с ракетой
© Lenta.ru

Он отметил, что депутаты «Гражданской платформы» уже анонсировали подачу заявки о его отставке до соответствующих разъяснений. В связи с эти он принял решение, что не станет объяснять на закрытом заседании Сейма инцидент с ракетой.

Закрытое заседание в польском сейме проходит в четверг, 25 мая. Там глава Минобороны страны должен был представить депутатам информацию о безопасности Польши.

В Польше заявили, что ракета, обломки которой нашли в апреле, не представляла угрозы

Об обнаружении ракеты неподалеку от городов Быдгощ и Замосць стало известно 27 апреля от польского оборонного ведомства. Радио RMF FM утверждало, что на объект были нанесены надписи на русском языке.

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